Isländische Walfänger schlachten geschützten Blauwal

Tierschützer nennen den Fang "barbarisch und überflüssig" - vor 23 Minuten

LONDON - Zum ersten Mal seit 40 Jahren haben isländische Walfänger offenbar einen Blauwal geschlachtet. Die Art ist streng geschützt und vom Aussterben bedroht.

"Sea Shepherd" veröffentlichte am Samstag dieses Foto. Es zeigt den Blauwal, kurz bevor er in Hvadfjordur auseinandergenommen wird. © AFP PHOTO / Sea Shepherd Global



Das isländische Walfang-Unternehmen Kristian Loftsson hat offenbar einen Blauwal gefangen und geschlachtet. Das berichtete die Anti-Walfang-Organisation "Sea Shepherd", die auch Fotos von dem getöteten Tier veröffentlichte. Es gebe kein Zweifel, dass es sich um einen Blauwal handele, so die Organisation. Island habe Norwegen und Japan endgültig als "zerstörerischste, illegale Walfangnation des Planeten abgelöst".

Die Walfänger wiesen die Anschuldigungen allerdings zurück und behaupteten, es handele sich um eine Kreuzung zwischen einem Blauwal und einem Finnwal. Dann wäre die Schlachtung in Island nicht illegal gewesen.

Der World Wildlife Fund (WWF) kritisierte die Walfangpraxis von Island und Japan scharf. "Das ist barbarisch und überflüssig. Island fängt unter Artenschutz stehende, bedrohte Wale und verkauft das Fleisch an Japan, weil der dortige Markt angeblich danach verlangt. Tatsächlich vergammeln in Japan Berge von Walfleisch, weil die Nachfrage immer weiter sinkt", sagte Roland Gramling, Sprecher Artenschutz beim WWF Deutschland, in einem Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Renate Künast, Sprecherin für Ernährungs- und Tierschutzpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, forderte von der Bundesregierung bereits auf, von Island eine Erklärung einzufordern. Seit 1986 verbietet es die Internationale Walfangkommission, Blauwale zu fangen.

