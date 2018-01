Jahresticket an den Füßen: BVG bringt Sneaker heraus

BERLIN - Die Berliner Verkehrsbetriebe haben sich für's neue Jahr etwas ganz besonderes einfallen lassen und zusammen mit Adidas einen Schuh im Design der BVG-Sitzbezüge rausgebracht. Der Clou: Wer die Sneaker trägt, hat so gleichzeitig sein Jahresticket bei sich.

Wer würde nicht gerne ein Sitzmuster und sein Jahresticket an den Füßen tragen? In Berlin ist's nun möglich. Foto: overkillshop / Overkill



In die Zunge des limitierten Schuhs, der den vollen Namen EQT-Support 93/Berlin trägt, ist ein BVG-Jahresticket eingearbeitet. Wird das Modell getragen, gilt es vom 16. Januar bis einschließlich 31. Dezember 2018 als Fahrkarte für alle Fahrzeuge der Verkehrsbetriebe - egal, ob in der U-Bahn, im Bus oder der Straßenbahn.

Darüber hinaus ziert das schwarz-blau-rote Muster der BVG-Sitzbezüge die Seiten des Schuhs und wird so mit Sicherheit zum begehrten Sammlerobjekt.

Zumindest kann man sein Ticket dann nicht mehr Zuhause vergessen. Foto: BVG Facebook



"Wir sind uns ganz sicher, dass dieser Schuh für Berlin ein ganz besonderes Highlight ist", sagt BVG-Vorstandsvorsitzende Sigrid Nikutta über seinen eigenen Coup. "Toll, dass die BVG, die in diesem Jahr ihren 90. Geburtstag feiert, nun selbst zum Kultobjekt wird."

Wer als Berliner nun in diesem Jahr sein Ticket an den Füßen tragen will, sollte jedoch schnell sein: Denn die Sneaker sind auf 500 Paar limitiert. Für 180 Euro sind sie ab dem 16. Januar im "Adidas Originals Flagship Store" sowie bei Overkill in Berlin erhältlich.

