Jetzt ist es fix: Mario Basler geht zu "Promi Big Brother"

Sendezeiten, Kandidaten, Moderatoren: Alles Wissenswerte zum TV-Container - vor 26 Minuten

KÖLN - Die vierte Staffel "Promi Big Brother" startet am 2. September auf Sat 1. Die ersten Kandidaten für den TV-Container hat Sat 1 bestätigt.

Lange hat es Sat 1 spannend gemacht. Kurz vor dem Start von "Promi Big Brother" am Freitag, 2. September, verkündete der Privatsender nun, welche zwölf Kandidaten ins Big-Brother-Haus einziehen.

Mit dabei ist Ex-Fußballer Mario Basler.

