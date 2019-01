Jetzt wird's schleimig! So war Tag 6 im Dschungelcamp 2019

Nach der Pleite in der letzten Dschungelprüfung hatten Gisele und Bastian noch eine zweite Chance - vor 39 Minuten

NÜRNBERG - Was war das für ein aufregender Tag gestern! Wo sollen wir da anfangen? Der Streit zwischen Ex-Pärchen Domenico und Evelyn, die Ejakulat-Geschichte von Tommi. Und dann auch noch die Null-Sterne-Pleite in der Prüfung von Gisele und Bastian. Auch am Tag 6 ging es wieder drunter und drüber. Die Fortsetzung der Dramen in Bildern!

Bilderstrecke zum Thema Die Emotionen kochen über: Tag 6 im Dschungelcamp Nach der Pleite in der Dschungelprüfung am Tag zuvor haben Gisele und Bastian tatsächlich noch eine zweite Chance bekommen. Ob sie sich diesmal beweisen können?



krei