Jodie Foster demonstriert in Los Angeles für Pressefreiheit

Schauspieler wollen Oscar-Party absagen lassen - vor 18 Minuten

LOS ANGELES - Aktion "United Voices" statt Oscar-Party: Zahlreiche Stars haben sich an einer Protestkundgebung in Los Angeles beteiligt. Pressefreiheit und die Rechte von Einwanderern waren einige der Themen dort.

Schauspielerin Jodie Foster spricht bei einer Protestkundgebung der Aktion "United Voices" am Freitag in Los Angeles. © dpa



Schauspielerin Jodie Foster spricht bei einer Protestkundgebung der Aktion "United Voices" am Freitag in Los Angeles. Foto: dpa



Die Oscar-Preisträgerin Jodie Foster und der Schauspieler Michael J. Fox habe dazu aufgerufen, sich für die Bewahrung der Pressefreiheit und die Rechte von Einwanderern und Minderheiten einzusetzen. Sie waren unter den zahlreichen Stars bei einer Protestkundgebung am Freitag in Beverly Hills, zu der die Künstleragentur United Talent Agency (UTA) eingeladen hatte. Mehr als 1500 Menschen nahmen an der Aktion "United Voices" teil.

Der von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreisestopp für Menschen aus sieben überwiegend islamischen Ländern hatte die Agentur dazu bewogen, in diesem Jahr ihre traditionelle Oscar-Party abzusagen und stattdessen das Party-Budget für Flüchtlings- und Bürgerrechtsorganisationen zu spenden. Der iranische Regisseur Asghar Farhadi, der mit seinem Film "The Salesman" Chancen auf den Auslands-Oscar hat, zählt zu den UTA-Klienten.

Aus Protest gegen die Trump-Dekrete hat er seine Teilnahme an der Preisverleihung abgesagt. Am Freitag wurde er per Videobotschaft aus Teheran zu der Kundgebung dazugeschaltet. Er freue sich über die Unterstützung und die Solidarität der Filmgemeinschaft, sagte Farhadi. Mit ihren Kameras hätten sie die Möglichkeit, Klischees zu durchbrechen und menschliche Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.

dpa