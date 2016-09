Am Frankfurter Flughafen sind am Mittwochvormittag Teile von Terminal 1 geräumt worden. Betroffen sind laut Fraport und Polizei die Flugsteige A und A+. Zuvor war eine Person ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt, wie der Flughafenbetreiber Fraport mitteilte. Dadurch wurde der Alarm ausgelöst. Alle Personen, die bereits die Kontrolle passiert hätten, müssten jetzt nochmals überprüft werden.