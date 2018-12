Kaffee vor die Haustüre: Starbucks etabliert Lieferdienste

NEW YORK - Auf einer Konferenz in New York verkündete der Kaffeeriese am Freitag seine zukünftigen Pläne: Ein Heimlieferservice soll das Angebot für Starbucks-Kunden in den USA komplettieren.

Lieferdienste sollen den Kunden das Angebot der Kaffeehauskette in den USA schmackhafter machen. Foto: dpa



Die Kaffeekette Starbucks will in Zukunft Heißgetränke und Co. in die Häuser und Wohnungen der Kunden liefern, wie der Konzern auf der Investorenkonferenz in New York bekannt gab. Bereits in Miami testete Starbucks den Lieferdienst mit Erfolg, wie das Wall Street Journal berichtet. Ein Viertel aller 8000 Filialen in den USA sollen im Jahr 2019 dem Konzept folgen.

Eine Zusammenarbeit mit dem Tochterunternehmen UberEats des Fahrdienstvermittlers Uber soll dies ermöglichen. Doch die Zustellung von Heißgetränken könnte sich als problematisch herausstellen, kritisieren Handelsexperten - immerhin soll der Kaffee heiß beim Kunden ankommen. Zudem stellt sich die Frage, ob diese dazu bereit sind, Liefergebühren bei kleinen Bestellungen zu bezahlen.

Auch in China kann man sich Starbucks-Produkte längst nach Hause bestellen: Dort liefert ein Dienst des IT-Giganten Alibaba Produkte von circa 2000 Filialen in 30 Städten aus. Die Fahrer versprechen, den Kaffee in weniger als 30 Minuten zuzustellen. Außerdem experimentiert Starbucks in China mit einem virtuellen Geschäft, das mittels einer App das Bestellen von Produkten erleichtern soll.

Mit ihrem geplanten Lieferdienst folgt Starbucks anderen großen Ketten wie McDonalds oder Burger King und lässt den Kunden nicht länger zu sich kommen - denn die Konkurrenz auf dem Markt ist groß: Zahlreiche Billigketten und High-End-Cafés üben Druck auf den Kaffeeriesen aus.

