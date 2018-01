Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Hereinspaziert zur Dschungel-Kirmes: Der fünfte Tag im Dschungelcamp 2018 Klingt eigentlich ganz harmlos: Dosen werfen oder Karussell fahren - aber diese Jahrmarktklassiker haben es in sich. Insgesamt konnten die Dschungelbewohner zwölf Sterne erkämpfen. Für Matthias war es die fünfte Prüfung in Folge, für Natascha die zweite. Und Tatjana Gsell? Die Fränkin verwandelte sich in eine Känguru-Dompteurin.