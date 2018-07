Kalifornien: 91-jähriger Mexikaner mit Pflasterstein verprügelt

Täterin soll "Geh zurück in dein Land" gebrüllt haben - vor 1 Stunde

WILLOWBROOK - In der kalifornischen Kleinstadt Willowbrook wurde ein alter Mann übel zugerichtet. Eine Augenzeugin berichtet, dass eine Frau mit einem Pflasterstein auf ihn eingeschlagen habe. Die Tat hat offenbar einen fremdenfeindlichen Hintergrund.

Fassungslos schilderte Misbel Borjas, was sich am 4. Juli in Willowbrook, einer kleinen Stadt wenige Kilometer südlich von Los Angeles zugetragen hat. Ein alter Mann habe auf einem Gehweg versehentlich ein Mädchen angerempelt, erklärte sie der Washington Post. Die Mutter des Mädchens - eine dunkelhäutige Frau - habe den Senior daraufhin rüde zu Boden gestoßen. Außerdem habe die Angreiferin "Geh zurück in dein Land" gebrüllt, erinnert sich die Augenzeugin.

Doch damit nicht genug: Borjas schildert, dass die Mutter des Kindes anschließend mehrfach mit einem Pflasterstein ins Gesicht des am Boden liegenden Mannes schlug. "Ich wollte ihm helfen, doch die Frau hat gesagt 'Wenn du hier rüber kommst, schlage ich mit dem Ziegel auf dein Auto ein.'" Die Augenzeugin entschied sich, ein Foto von der prügelnden Mutter und ihrer Tochter zu machen und verständigte anschließend die Polizei.

Bruises cover the face of Rodolfo Rodriguez, 91, who says he was attacked by a group of people while going for a walk on the 4th of July.



A witness says a woman hit Rodriguez repeatedly in the head with a concrete block and said "go back to your country." https://t.co/8ivqwYysUh pic.twitter.com/opZwZEsaPq