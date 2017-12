Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Ein Jahr nach Anschlag: Am Breitscheidplatz soll's wieder weihnachten Fast ein Jahr nach den grausamen Bildern des Terroranschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz hat der Markt am Montag wieder eröffnet. Mit dabei waren auch der regierende Bürgermeister Michael Müller und Innensenator Andreas Geisel - sowie etliche Betonpoller, an deren Anblick man sich in ganz Deutschland gewöhnen müssen wird.

Kugeln und Candy: So pompös ist die Weihnachtsdeko im Weißen Haus Klein und bescheiden mochten es Donald und Melania Trump noch nie. Auch beim Thema Weihnachtsschmuck scheuten der US-Präsident und seine First Lady keine Kosten und Mühen, um das Weiße Haus perfekt in Szene zu setzen. Bäume, Süßigkeiten und eine Menge "Bling-Bling" sorgen für fürstlichen Weihnachtsglanz in der Residenz.