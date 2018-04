Kampfhund oder nicht? Diese Gesetze regeln die Haltung

HANNOVER - Ein Hund tötet in Hannover offenbar zwei Menschen - er gilt in Niedersachsen als Kampfhund. Auch in Bayern stuft ein Gesetz einige Rassen als gefährlich ein. Welche Regeln gelten für die Haltung?

Von Staffordshire Terriern kann bei falscher Erziehung erhebliche Gefahr ausgehen (Symbolbild). Foto: dpa



Wie in den meisten Bundesländern, so wurden auch in Bayern gesetzliche Regelungen zum Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden erlassen. Im Freistaat entschied sich der Gesetzgeber, bestimmten Rassen generell eine "gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit" zu unterstellen. Diese Rassen werden im Gesetz "Kampfhunde" genannt. Darunter fällt auch der Staffordshire Terrier, der in Hannover wohl seine Besitzer tot gebissen hat.

Die entsprechende Verordnung heißt "Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit" - im Volksmund auch Kampfhundeverordnung genannt. Generell gilt, dass wer in Bayern einen solchen Hund halten will, die Erlaubnis seiner Wohnsitzgemeinde braucht (Art. 37 Landesstraf- und Verordnungsgesetz). Wer sich in Nürnberg einen solchen Hund zulegen will, muss sich an das Ordnungsamt wenden. Eine solche Erlaubnis wird aber nur in Ausnahmefällen erteilt.

Flut von sichergestellten Tieren

Die nötige Voraussetzung, dass der Halter ein berechtigtes Interesse an der Haltung eines solchen Tieres nachweisen konnte, wurde nach Kenntnis des Tierheims Nürnberg "in keinem Fall anerkannt", wie auf der Homepage zu lesen ist. Für das Tierheim Nürnberg ist die Vermittlung deshalb besonders schwer.

Es sei in der letzten Zeit eine Flut von sichergestellten Staffordshire Terriern und American Pitbull Terriern über das Tierheim Nürnberg hereingebrochen. Auf der Homepage ist "von einem unlösbaren Problem" die Rede, weil sie die Tiere mit jenen gesetzlichen Bestimmungen nicht vermittelt bekommen. Die Behörden seien gefordert, in vertretbarer Weise ein berechtigtes Interesse anzuerkennen und nicht grundsätzlich abzulehnen. Sollte sich an der Situation nichts ändern, bliebe die Vermittlung eines Kampfhundes der Kategorie I der "Kampfhundeverordnung" unmöglich. Dazu gehört auch der Pitbull.

