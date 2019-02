Kandidatin als "Granate" bezeichnet: Schräger Joop-Auftritt bei GNTM

Weltbekannter Designer begutachtete die Models in knappen Outfits - vor 11 Minuten

NÜRNBERG - In der zweiten Folge von "Germany's next Topmodel 2019" ging es für Heidis "Meeedchen" in die österreichischen Berge. Bei minus zehn Grad und heftigem Wind mussten sich die angehenden Models vor der Kamera beweisen. Designer Wolfgang Joop sorgte außerdem für einen fragwürdigen Auftritt beim Catwalk-Training.

Eng umschlungen: Heidi Klum und Wolfgang Joop auf dem verschneiten Gipfel des Gaislachkogels. © ProSieben/Richard Hübner



Eng umschlungen: Heidi Klum und Wolfgang Joop auf dem verschneiten Gipfel des Gaislachkogels. Foto: ProSieben/Richard Hübner



Zu Beginn der Sendung sammelte Heidi erst mal alle Handys ihrer "Meeedchen" ein. Sofort kullerten die Tränchen. Wie sollten es die angehenden Nachwuchsmodels nur ohne Kontakt zu ihren Liebsten aushalten. Doch Heidi zog ihr strenges Regiment durch und rief sogleich zur Team-Challenge im "sexy Ski-Outfit". Kreisch. Mit wenig Stoff und hohen Hacken ging es in den Schnee. Die Modelmama griff höchstpersönlich zur Kamera und lichtete ihre Kandidatinnen ab. Die Gewinnerinnen der Challenge um Transgender Tatjana durften direkt danach ins Luxushotel einziehen, während es für das Verliererteam in eine beengte Berghütte ging - mit Holzstühlen, ein echtes Drama für die Models. "Das war unaushaltlich", schimpfte Anastasiya.

Bilderstrecke zum Thema Die 50 größten TV-Hits Deutschlands seit 2000 Auf welchem Sender lief das beliebteste deutsche TV-Format des neuen Jahrtausends? Wie heißen die größten Hits der Privatsender? Und welche Sendungen halten sich bis heute wacker im deutschen Fernsehen. Von ikonischen bis längst vergessenen TV-Sensationen.



Zum ersten großen Shooting der diesjährigen Staffel schleppte Heidi ihre Küken auf einen hohen Berggipfel. Bei minus zehn Grad mussten sich die angehenden Models in kunterbunten Kleidern vor der Kamera beweisen. "Das ist high fashion, das ist over the top", befand Klum. Der Schneesturm, der daraufhin folgte, war allerdings alles andere als "over the top". Die Kandidatinnen kämpften gegen Kälte, Wind und die besonderen Wünsche der Modelmama.

Diversity und hämische Sprüche: Folge eins von Germany's next Topmodel

m/w/d, Folge 2: Ein Jahr #metoo

Einen großen Auftritt feierte in der zweiten Folge auch Designer Wolfgang Joop, der erst kürzlich für Schlagzeilen wegen Klums Babygerüchten sorgte. Mit kratziger Stimme, in Joggers und Wollsocken, schlappte er vor die Kamera. Seine Mission: Den angehenden Models einen "modernen Gang" für den Catwalk beibringen. Sogleich liefen die jungen Frauen im Bikini vor dem 74-Jährigen auf. Nach Lob und Tadel folgte oftmals ein Drücker hier, ein Küsschen da, ein Berührer dort. "Du bist einfach eine Granate", lobte Joop Kandidatin Simone voller Verzückung. Ein Affront angesichts der aktuellen #MeToo-Debatte. Die Kandidatin zeigte sich trotz des fragwürdigen Kommentars begeistert: "Es ist einfach toll, von so einem Menschen das zu hören." Tief durchatmen auf dem Sofa.

Enttäuschung am Berggipfel

Zur Entscheidung ging es für die Kandidatinnen nochmals auf den Catwalk. Hier sollten sie ihr neu gewonnenes Wissen vor Joop und Heidi unter Beweis stellen. Allerdings gelang das nicht allen Models: "Oh Gott, wie läuft die denn bitte", lästerte Klum - eingehüllt in ein rosafarbenes Daunen-Ungetüm - beispielsweise über Anastasiya. Sie und drei weitere Mädchen mussten nach dem Walk die Koffer packen. Für die verbliebenen 26 Kandidatinnen geht es in der nächsten Folge unter anderem in den Kuhstall. Dort ist Zickenkrieg unter dem Modelnachwuchs angesagt. Spätestens dann ist selbst der schräge Joop-Auftritt wieder vergessen.

Eva Orttenburger Online-Redaktion E-Mail