Kassel: Zweijähriger aus überhitztem Auto gerettet

Passantin alarmierte Polizei - Kind mindestens 20 Minuten alleine in Fahrzeug - vor 1 Stunde

KASSEL - In Kassel hat die Polizei am Montagvormittag einen kleinen Jungen aus einem völlig überhitzten Auto geholt. Entgegen der Behauptung des Vaters, befand sich das Kind mindestens 20 Minuten alleine in dem Fahrzeug.

Wie die Hessische Niedersächsische Allgemeine berichtet, rief eine aufmerksame Passantin am Montagvormittag die Polizei, nachdem sie den zweijährigen Jungen allein und laut schreiend in dem Auto entdeckt hatte. Ein Fenster war nur einen Spaltbreit offen gewesen.

Als die Polizeibeamten nur kurze Zeit später vor Ort eintrafen, konnten sie die Fensterscheibe herunterdrücken und so den Jungen befreien. Sie brachten das Kind in den Schatten und versorgten es mit Wasser. Eine ärztliche Behandlung sei aber nicht erforderlich gewesen, so ein Polizeisprecher.

So schnell erhitzt sich ein Auto in der Sonne © Grafik: Nordbayern.de



Etwa zehn Minuten später kam der 33-jährige Vater schließlich zum Wagen zurück und behauptete, seinen Sohn nur ganz kurz alleine gelassen zu haben. Den Rekonstruktionen der Polizei nach, befand sich das Kind jedoch zwischen 20 und 30 Minuten im aufgeheizten Auto. Wie schnell sich ein Fahrzeug im Sommer in der prallen Sonne aufheizt, zeigt nebenstehende Grafik.

Gegen den Vater wurde ein Verfahren wegen Aussetzung und gefährlicher Körperverletzung durch Unterlassung eingeleitet. Außerdem wurde das Jugendamt über den Vorfall unterrichtet.

