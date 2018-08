Kein Lieblingsbier im Sortiment: Mann will Netto anzünden

43-Jähriger rief in bayerischer Vertriebszentrale an und drohte der Kette - vor 1 Minute

NÜRNBERG - Diese Liebe zu Bier geht entschieden zu weit: Ein Mann drohte bereits vergangene Woche eine Netto-Filiale in Großenhain (Sachsen) anzuzünden - weil die kein "Sternburg Export" verkauft. Die Polizei reagierte, hatte da aber ein paar Zweifel an den Absichten des Gerstensaft-Fans.

Es gibt Leute, die sagen "Sternburg" - liebevoll auch "Sterni" genannt - sei Kult. Mit fast zehn Prozent Marktanteil gehört es zu den beliebtesten Bieren Ostdeutschlands. Und genau dort, im sächsischen Großenhain bei Dresden, spielte sich um den Gerstensaft ein kleineres Drama ab.

Ein Mann rief in der Netto-Vertriebszentrale in Ponholz (Bayern) an - und drohte damit, eine Filiale in Sachsen anzuzünden. Der Grund? Er erhalte dort kein "Sternburg Export". Das brachte den Mann offenbar derart in Rage, dass er zu solch drastischen Mitteln griff.

Die Polizei spricht von einer "Androhung einer Straftat" und von der "Störung des öffentlichen Friedens" - zwei Gründe, warum die Behörde aktiv werden musste. Schnell hatten die Ermittler einen 43-Jährigen im Visier. Bei ihm wurde "eine Gefähreransprache durchgeführt", wie es in einer Pressemitteilung heißt, außerdem konfisizierte man das Mobiltelefon des Mannes. Weiter heißt es dort, etwas süffisant: "Eine Ernsthaftigkeit wurde aus polizeilicher Sicht ausgeschlossen."