Kein Warndreieck zur Hand: Autofahrer legt Paprika aus

Mann umgeht mit kreativem Trick sogar das Bußgeld der Polizei - vor 2 Stunden

BÖRDE - Man muss sich nur zu helfen wissen: Weil ein Autofahrer kein Warndreieck zur Hand hatte, legte er auf der A2 bei Magdeburg eine Schale mit roten Paprika aus. Am Ende wurde der Mann dafür sogar belohnt.

Beide Augen zugedrückt - kein Bußgeld für Kreativität! Warndreieck wäre die bessere Wahl! #Sicherheit #Polizei pic.twitter.com/xR5UAhamPX — Polizei ST PD Nord (@PolizeiPDNord) 30. August 2016

Mit einem Griff in seinen Gemüseproviant hat sich ein Autofahrer nach einer Panne ein auffälliges Warnsignal gebastelt. Der Mann blieb auf der Autobahn 2 in der Nähe des Rastplatzes Börde mit einem Motorschaden auf dem Standstreifen liegen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Magdeburg sagte. Er habe gewusst, dass er jetzt andere Fahrzeuge warnen muss. Mangels Warndreieck habe er einfach eine Schüssel voll signalroter Paprika hinter seinem Wagen platziert.

Die Polizei honorierte die Kreativität und verzichtete auf ein Bußgeld für das fehlende Warndreieck. Stattdessen verschaffte sie dem Mann etwas Internetruhm und schilderte den Zwischenfall vom vergangenen Donnerstag auf ihrem Twitter-Account. Binnen weniger Stunden sammelte die Paprika-Aktion mehrere hundert Likes.

dpa/tl