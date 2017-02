Kitschig bis kühn: Das sind die Trauerhits der Redaktion

Hauptsache heulen: Kalkbrenner, Dudelsackgetröte oder Hard Rock - vor 24 Minuten

NÜRNBERG - Helene Fischer, Sarah Brightman, Unheilig - Bestattungen.de hat die beliebtesten Trauerhits gelistet. Alles nichts für die Redaktion von nordbayern.de. Wir haben unsere eigene Playlist zusammengestellt.

Spätestens, wenn die ersten Takte von Enyas "Any Time" auf einer Beerdigung ertönen, wird nach den Taschentüchern geraschelt und die Tränen fließen in Strömen. "Any Time" ist aber auch eines dieser Lieder, die inzwischen auf fast jeder zweiten Beerdigung gespielt werden. Und eigentlich will man doch auch auf seiner Beerdigung lieber, dass die Trauernden die Lieder hören, die man selbst gerne mochte.

Wir in der Redaktion von nordbayern.de haben uns schon mal Lieder ausgesucht, die wir (in hoffentlich ferner Zukunft) auf unserer Beerdigung gespielt haben wollen. Die Auswahl ist manchmal kitschig, manchmal kühn und manchmal krass.

Aber seht selbst:

Auf Spotify haben wir für euch auch eine Playlist erstellt, wo ihr mal reinhören könnt - am Besten aber nur, wenn ihr gerade gute Laune habt.

