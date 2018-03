Klimakiller Schokohase: Tausende Liter Wasser für ein Kilo

NÜRNBERG - Während der Osterzeit gönnt man sich besonders gerne etwas Schokolade - ob nun als Tafel, Schoko-Ei oder in Form eines Osterhasen. Britische Forscher offenbaren in einer neuen Studie aber jetzt, dass der süße Genuss enorm schädlich für das Klima ist.

Der Schokoladenhase gehört an Ostern für viele Menschen unbedingt ins Körbchen. Der Aufwand, mit dem das braune Gold hergestellt wird, ist für die Umwelt aber leider sehr schädlich. © Rainer Groh



In dem Fachjournal Food Research International haben die Wissenschaftler nun ihre Arbeit veröffentlicht und ausgerechnet, dass für rund ein Kilo Schokolade bis zu 10.000 Liter Trinkwasser nötig sind. Der Grund hierfür ist der immer weiter voranschreitende Anbau der Kakaobohne in sehr heißen Klimazonen, für die sehr viel Wasser vonnöten ist. Zum Vergleich: die ebenfalls als Klimakiller bezeichnete Avocado benötigt pro Kilo gerade mal "nur" 1000 Liter Wasser.

Doch nicht nur die intensive Bewässerung trübt die Ökobilanz des beliebten Naschwerks. So ist in Schokolade auch Palmöl enthalten, für das sehr viel Anbaufläche in südamerikanischen Ländern benötigt wird. Produktion und Verpackung wirken sich ebenfalls negativ auf die Bilanz aus, weil viele Rohstoffe aus verschiedensten Ländern transportiert werden müssen. Für Milchschokolade ist ebenfalls viel Energie und Weidefläche nötig, um das Futter für die Kühe herzustellen.

