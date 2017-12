Klimawandel sorgt für mehr Schneefälle in Alaska

PARIS - Wegen der Erderwärmung hat sich der Schneefall im US-Bundesstaat Alaska seit Mitte des 18. Jahrhunderts laut einer Studie mehr als verdoppelt. Dies habe die Auswertung zweier Eisbohrkerne im Denali-Nationalpark ergeben, hieß es am Dienstag im Fachblatt "Scientific Reports"

Einer US-Studie zufolge schneit es in Alaska mittlerweile mehr als doppelt so viel wie noch vor der industriellen Revolution. Ein weiteres Zeichen dafür, wie sehr der Klimawandel seine Spuren hinterlässt. © Joe MacGregor



Im Winter hat die Schneefallmenge laut des Berichts um 117 Prozent zugenommen, im Sommer liege das Plus bei fast 50 Prozent. "Wir waren schockiert, als wir erstmals sahen, wie sehr der Schneefall anstieg", sagte der Co-Autor der Studie, der Geologe Erich Osterberg vom Dartmouth College im US-Bundesstaat New Hampshire.

Die Untersuchung zeige eindeutig, dass die Schneefallrate in Alaska viel höher liege als vor der industriellen Revolution, erklärte Osterbergs Kollege Dominic Winski. Wissenschaftliche Modelle sagen vorher, dass der Niederschlag in Form von Regen oder Schnee bei einer Erderwärmung um ein Grad um bis zu zwei Prozent ansteigt, da wärmere Luft mehr Feuchtigkeit bindet. Dies alleine erkläre aber nicht die deutliche Erhöhung der Schneefallmenge in Alaska, schrieben die Forscher. Die Erderwärmung bedroht nicht nur den Menschen, sondern auch einen Großteil der Pflanzen- und Tierwelt.

Sie vermuten, dass durch die Erwärmung der Meere das Aleutentief im Bereich der Beringsee verstärkt wird, wodurch mehr warme und feuchte Luft nach Alaska gelangt. Die Staatengemeinschaft hatte sich 2015 in Paris darauf verständigt, die Erderwärmung nach Möglichkeit auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. US-Präsident Donald Trump kündigte im Juni aber den Ausstieg seines Landes aus dem Klimaabkommen an.

