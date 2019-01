Knister-Kälte: Darum bekommen wir ständig Stromschläge

NÜRNBERG - Eine Hand geschüttelt, eine Autotür geschlossen und schon ist es passiert, ein leichter Stromschlag durchfährt unsere komplette Hand. Gerade in den letzten Tagen passiert diese unangenehme Situation häufiger. Was Hoch "Brigida" und unsere Kleidung damit zu tun haben? - Ein Experte verrät's.

Wenn eine Berührung elektrisiert sind derzeit nicht allein die Gefühle schuld. Bedingt durch die trockene Eiseskälte bekommen wir dieser Tag häufiger "einen gewischt". © Fotomontage/ WetterOnline



Die eisige Wetterlage lässt im Moment die Funken fliegen und die Haare zu Berge stehen. "Die derzeitige Kälte wird von extrem trockener Luft begleitet ", erklärt Matthias Habel, Meteorologe von WetterOnline. Hoch "Brigida" beschert uns derzeit nämlich nicht nur sonnige Stunden, sondern bringt auch sibirische und trockene Luft in die Region. Durch die fehlende Feuchtigkeit in der Luft, ist sie ein sehr schlechter elektrischer Leiter. Unsere Körper laden sich dann besonders schnell auf. Normalerweise gleichen sich die positiven und negativen Ladungen ständig über unsere feuchte Haut und über die Feuchtigkeit in der Luft aus. Ist die Haut oder die Luft, wie momentan, jedoch zu trocken kann kein Ladungsaustausch stattfinden und unsere Körper laden sich elektrisch auf. Wir werden dann wie ein Akku immer weiter geladen, bis sich die Elektrizität mit der Berührung eines leitenden Gegenstandes oder einer anderen Person dann auf einen Schlag durch einen Blitz entlädt.

Dabei fließt kurzzeitig eine Spannung von bis zu 35.000 Volt durch unsere Körper. Bei Dunkelheit seien dann sogar kleine elektrische Blitze sichtbar, sagen die Experten von WetterOnline. Grund zur Sorge besteht aber nicht: Die Stromschläge sind zwar sehr unangenehm, wirklich gefährlich für unseren Körper sind sie jedoch nicht.

Tipps, um Stromschläge zu reduzieren

Besonders anfällig seien Menschen mit trockener Haut, da sich bei ihnen die Ladung schlechter über den Körper verteilt, wie Habel betont. Auch Kleidung mit hohem synthetischen Anteil werden durch Körperbewegungen aufgeladen und übertragen dann die Elektrizität auf den Körper.

Wer das Risiko der unangenehmen Schläge reduzieren will, sollte die Luftfeuchtigkeit im Zimmer erhöhen. Dazu eignen sich beispielsweise Zimmerpflanzen oder Luftbefeuchter gut. Lüften hilft jedoch nicht. Vielmehr trockne dies die Innenräume noch mehr aus. Menschen mit trockener Haut sollten sich zudem häufiger eincremen. Schuhe mit Ledersohle sorgen dafür, dass sich die Energie über den Boden entladen kann. Auch Kleidung aus Naturfasern und Baumwolle ist sinnvoll, da sich diese weniger schnell auflädt. Wer zwischendurch geerdete Gegenstände, wie etwa einen Heizkörper berührt kann die Ladung im Körper reduzieren.