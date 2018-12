Aufgebrochene Straßen und fliehende Menschen - es sind Bilder, die die Welt bewegen: Ein Erdbeben der Stärke 7 hat am Freitag den Süden Alaskas erschüttert und in der Großstadt Anchorage Gebäude erzittern lassen. Die Polizei sprach von erheblichen Schäden, Berichte über Verletzte gab es jedoch zunächst nicht. Der US-Bundesstaat hat den Notstand ausgerufen.

Sie haben Millionen Follower auf Youtube, Instagram und Co.: Die Influencer-Szene war am Wochenende zu Gast in Berlin. Bei den "Place To Be Awards" zeigten sich Sarah Harrison, Sylvie Meis und viele Andere im edlen Zwirn. Wir haben die Bilder vom schwarzen Glitzerteppich.