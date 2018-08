Kondome könnten reißen: Durex ruft Produkte zurück

Zehn Chargen einiger Verhütungsmittel sind betroffen - vor 2 Stunden

HEIDELBERG - Das kann böse enden: Durex ruft einige Chargen latexfreier Kondome zurück, da diese reißen oder undicht sein könnten.

Sollten Sie diese Kondome im Nachtkästchen haben, sollten Sie die Chargennummern kontrollieren. © Durex



Der bekannte und große Hersteller für Kondome, Gleitgele und Co. ruft seit dem 31. Juli zehn Chargen seiner Verhütungsmittel zurück. Grund dafür ist, dass die Produkte "nicht den strengen Anforderungen zur Produkthaltbarkeit (mechanische Belastbarkeit am Ende der Haltbarkeitsdauer) standhalten", heißt es in einer Mitteilung von Durex. Sie könnten reißen oder undicht sein und so zu einer ungewollten Schwangerschaft oder Krankheitsübertragung führen.

Betroffen sind nach Angaben des Unternehmens die latexfreien Kondome 'Durex Natural Feeling', 'Natural Feeling Easy Glide', die 'Love Collection' inklusive einem 'Natural Feeling Kondom'.

Das sind die betroffenen Chargennummern. Zu finden sind diese an der Unterseite der Verpackung. © Durex



Sollten Sie eines der betroffenen Produkte besitzen, können Sie diese an Durex zurücksenden. Der Kaufpreis sowie der Versand wird unter Angabe der Bankdaten erstattet. Weitere Infos dazu finden sie hier.

