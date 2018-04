Das japanische Animationsstudio Ghibli ist nicht nur Freunden fernöstlicher Animes bestens bekannt - spätestens seit dem oscarprämierten Meisterwerk "Chihiros Reise ins Zauberland" dürfte der Name auch Leuten vertraut sein, die mit dem Kulleraugen-Genre sonst eher nichts am Hut haben. Die optischen Parallelen zum Japan-Rollenspiel "Ni No Kuni 2: Schicksal eines Königreichs" kommen nicht nur von ungefähr. Tatsächlich waren, wie schon an der Fortsetzung des 2013 veröffentlichten ersten Teils, ebenfalls ehemalige Ghibi-Mitarbeiter involviert. Auch inhaltlich bekommt man bei "Ni No Kuni 2" genau das, was man von einer solchen Crossover-Kollabo erwartet: Märchenhafte Charaktere, bildschöne Grafik und ein klangvoll komponierter Soundtrack. Hintergrundwissen müssen Neulinge derweil nicht mitbringen: "Ni No Kuni 2" erzählt eine eigene Geschichte.

Systeme: PS4, PC

Erschienen am: 23. März 2018 © Bandai Namco Games