Krabbelndes Geschenk: Spinne sorgt für Ehekrise

39-Jährige schmiss mit dem Präsent nach ihrem Angetrauten - vor 1 Stunde

BRAUNSCHWEIG - Mit einer Vogelspinne als Weihnachtsgeschenk hat ein Mann in Braunschweig seiner Freundin eine Freude machen wollen - stattdessen löste er eine häusliche Krise aus. Der Streit um das ungeliebte Geschenk gipfelte in einem Polizeieinsatz in der Nacht zu Silvester.