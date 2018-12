Kranker Hund Milky an Weihnachten im Park ausgesetzt

Abschiedsbrief hinterlassen - Tierheim bittet um Spenden - vor 1 Stunde

DÜSSELDORF - Es ist Düsseldorfs traurigste Weihnachtsgeschichte: Der kranke Mischlingshund Milky wurde am ersten Feiertag von seinen Besitzern an einem Baum im Südpark festgebunden und ausgesetzt - daneben ein Abschiedsbrief und Medikamente. Nun sucht das Tierheim nach einem neuen, liebenden Besitzer.

Allein, sich und seinem Schicksal überlassen, fanden Mitarbeiter des Tierheims Düsseldorf einen Mischlingshund im Südpark vor. © Tierheim Düsseldorf



Allein, sich und seinem Schicksal überlassen, fanden Mitarbeiter des Tierheims Düsseldorf einen Mischlingshund im Südpark vor. Foto: Tierheim Düsseldorf



Zunächst dachten alle an einen schlechten Scherz, als am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 22 Uhr jemand mit unterdrückter Telefonnummer im Düsseldorfer Tierheim anrief und einen angebundenen Hund im Südpark meldete. "Alle vermuteten einen Fake-Anruf", schreibt das Tierheim in einem Beitrag auf seiner Facebookseite, dennoch sind sie mit zwei Wagen ausgerückt.

Und tatsächtlich fanden sie vor Ort den kleinen Mischlingshund Milky, angebunden an einem Baum vor, daneben eine Tasche mit einem Abschiedsbrief und Medikamenten. Milky soll angeblich unter der Leishmaniose leiden, einer Infektionskrankheit die durch Sandmücken übertragen wird und beispielsweise Durchfall und Fieber zur Folge hat. Das Tierheim soll sich nun um den Hund kümmern und "nicht böse sein", wird aus dem Brief zitiert.

Tierheim sucht neuen Besitzer

Nun sucht Milky nach einem neuen, liebevollen Besitzer. © Tierheim Düsseldorf



Nun sucht Milky nach einem neuen, liebevollen Besitzer. Foto: Tierheim Düsseldorf



Das würde dem Tierheim schwer fallen, doch man wolle dem kleinen Milky auf keinen Fall seinem Schicksal ausliefern. "Wir werden den Groll herunterschlucken und uns um Milky kümmern. So wie wir es in diesem Jahr rund 3000 mal bereits gemacht haben", schreibt das Tierheim. Allein in den letzten zehn Tagen hätten sie fast hundert Tiere in ihre Obhut genommen. "Milky ist in guten und erfahrenen Händen", wenden sich die Verantwortlichen an den ehemaligen Besitzer. "Bitte wenden Sie sich beim nächsten mal früher an uns, wenn Sie Hilfe brauchen!" Milkys traurige Geschichte hat das Netz bewegt, der Beitrag des Tierheims wurde über tausend Mal geteilt.

Nun sucht das Heim nach einem neuen Besitzer für den Vierbeiner und bittet zugleich um Spenden. "Denn die Versorgung von Milky verspricht nach dem Abschiedsbrief auf jeden Fall schon kostspielig zu werden.“ Spenden können via Paypal an die Adresse info@tierheim-düsseldorf.de überwiesen werden oder auf der Website des Tierheims.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jm