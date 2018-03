Krätze: Wo die Hautkrankheit überall auf dem Vormarsch ist

Juckreiz und gerötete Papeln: Bei ersten Anzeichen lieber zum Arzt gehen - vor 18 Minuten

BERLIN - Die Krätze scheint nach einer Barmer-Analyse wieder häufiger aufzutreten. Die Zahl der hierfür verschriebenen Medikamente nimmt in allen Teilen Deutschlands wieder zu. Allerdings gibt es regionale Unterschiede.

Es kann jeden treffen: Bereits bei den ersten Krätze-Anzeichen wie gerötete Papeln im Intimbereich, zwischen den Fingern, in den Achseln oder am Rücken solle man zügig den Arzt aufsuchen. © Daniel Naupold/dpa



Es kann jeden treffen: Bereits bei den ersten Krätze-Anzeichen wie gerötete Papeln im Intimbereich, zwischen den Fingern, in den Achseln oder am Rücken solle man zügig den Arzt aufsuchen. Foto: Daniel Naupold/dpa



Die Verordnungszahl wichtiger Medikamente gegen die Hautkrankheit, die durch winzige Milben hervorgerufen wird, ist nach der Barmer-Analyse zwischen 2016 auf 2017 um 60 Prozent gestiegen – von 38.127 auf 61.255, teilte die gesetzliche Krankenkasse auf Basis eigener Daten in Berlin mit. Während die Anzahl der Rezepte in Berlin um 35 Prozent zulegt habe, habe es in Schleswig-Holstein eine Zunahme von 127 Prozent gegeben, gefolgt von Bremen (98 Prozent) und Rheinland-Pfalz (89 Prozent), so die Krankenkasse.

Bereits bei den ersten Krätze-Anzeichen wie gerötete Papeln im Intimbereich, zwischen den Fingern oder in den Achseln und vor allem nächtlichem Juckreiz solle man zügig den Arzt aufsuchen. "Eine Ansteckung mit Krätze kann jeden treffen und hat nicht automatisch etwas mit Hygiene zu tun", erklärt Utta Petzold, Hautärztin bei der Barmer. Besonders leicht könne sich die Krätzmilbe in Kitas verbreiten.

Da Krätzmilben außerhalb des menschlichen Körpers einige Tage überleben könnten, rät die Expertin den Betroffenen und ihren Kontaktpersonen, Kleidung und Bettwäsche täglich zu wechseln und bei mindestens 60 Grad zu waschen. Handtücher solle man direkt nach Gebrauch erneuern. Nicht waschbare Dinge sollten sieben bis 14 Tage lang luftdicht verpackt werden.

dpa