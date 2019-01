Kreisch-Alarm: "Germany's Next Topmodel" startet in neue Runde

Neues Konzept zum Staffelstart am 7. Februar - Heidi erstmals allein unterwegs - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Heidis Mädels laufen wieder: Am 7. Februar startet die beliebte Fernseh-Show "Germany's Next Topmodel" in eine neue Runde. Allerdings gibt es in der 14. Staffel einige Neuerungen. Die Juroren Michael Michalsky und Thomas Hayo haben ausgedient.

Modelmama Heidi Klum wird zusammen mit Influencerin Lena Gercke die Mädels in ihrer ersten Show bewerten. Foto: ProSieben/Richard Hübner



2019 begibt sich Modelmama Heidi Klum zum ersten Mal allein auf große Reise mit ihren Mädels. Ohne feste Jury jettet die 45-Jährige mit den Kandidatinnen um die Welt. Jede Woche holt sie sich dabei Unterstützung von anderen Topmodels, Designern und Fotografen. Die Liste der Gast-Juroren ist erlesen. Bekannte Namen wie Gisele Bündchen, Toni Garrn oder Stefanie Giesinger, die einst selbst bei der Show als Model entdeckt wurde, finden sich darunter. Sie sollen dem jungen Nachwuchs unter die Arme greifen und wertvolle Tipps für das knallharte Business geben. Zugleich beraten sie Heidi Klum bei ihrer Entscheidung, welche Mädchen eine Runde weiter kommen. Auch Moderator Thomas Gottschalk und Designer Wolfgang Joop sollen in der neuen Staffel einen Auftritt haben.

In ihrer ersten Fashion-Show stöckeln Heidis "Meeedchen" in Outfits von Designer Michael Michalsky durch den Berliner Untergrund. Foto: ProSieben/Richard Hübner



Zur Auftakt-Show gibt es diesmal kein offenes Casting. Heidi Klum wählte nach Angaben des Senders selbst ihre 50 Favoritinnen aus, die sie zu einem Kennenlernen in die Modemetropole Berlin einlädt. In der ersten Show stöckeln Heidis "Meeedchen" mit Outfits von Designer Michael Michalsky in einer alten U-Bahn Station über den Catwalk. Mit dabei ist dann auch Model und Influencerin Lena Gercke, die sich selbst noch gut an ihre ersten Gehversuche in der Show erinnern kann: "Es muss mega aufregend für die Mädchen sein. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Tag bei 'Germany's next Topmodel'. Ich war auch so wahnsinnig aufgeregt", gibt die große Blondine zu.

Wie das Fachmagazin W&V berichtet, hat ProSieben mit der französischen Kosmetik-Marke "Sephora" einen großen Werbepartner an Land gezogen. Das Unternehmen will im deutschen Markt expandieren und begleitet die 14. Staffel als offizieller Partner.

Die erste Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" flimmert am Donnerstag, 7. Februar, um 20.15 Uhr bei ProSieben über den Bildschirm.

evo