Küblböck-Drama: Durchsage des Aida-Kapitäns im Video

Ehemaliger DSDS-Kandidat bei Kreuzfahrt von Bord gegangen - vor 1 Stunde

HAMBURG - Der 33-jährige Daniel Kübelböck verschwand am frühen Sonntagmorgen vom Kreuzfahrtschiff Aida. Vermutungen zufolge sei er in die circa 10,5 Grad kalte Labrador See gesprungen. Die Suche wurde mittlerweile eingestellt. Ein Passagier nahm die erste Ansage des Kapitäns an die Passagiere auf.

Küstenwache stellt Suche nach Daniel Küblböck ein