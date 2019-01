Am 15. Tag im australischen Dschungel durfte die komplette Besetzung an der Prüfung "Schwingerclub" teilnehmen. Ein bescheidenes Ergebnis lässt das Fass noch auf dem Rückweg ins Camp überlaufen und die Fetzen fliegen! Sandra erkennt Bastians "wahres" Gesicht und teilt aus. Bei der bisher so taffen Bob-Olympiasiegerin kommen im Dschungeltelefon Erinnerungen hoch, die ihr die Tränen ins Gesicht treiben - doch sehen Sie selbst.

Es wird schleimig, krabbelig und richtig eklig: "Kriech der Sterne", heißt die Prüfung, der sich Evelyn Burdecki und "Miracle-Morning"-Yotta am 13. Tag im Dschungel stellen müssen. Es geht durch Aal-Becken, Spinnennetze und lauernde Krokodile. Doch Erfolg sieht anders aus - ohne Sterne müssen die beiden zurück ins Camp. Und dann passiert, Evelyn auch noch ein fataler Fehler. So stellen sich die Promis an Tag 13 in Australien.