Kuppelshow: Diese 20 Männer kämpfen um die "Bachelorette"

Muskeln, nackte Haut und ein imposanter Schnauzer - wir haben die Bilder - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In etwas mehr als zwei Wochen startet die "Bachelorette", ein Ableger der RTL-Kuppelshow "Bachelor". Jetzt veröffentlichte der Sender die Kandidatenliste. Mit dabei: Muskeln, ein imposanter Schnauzer und jede Menge nackte Haut. Wir haben die Bilder!

Bald ist es wieder Zeit, den Sekt kaltzustellen für die erste Nacht der Rosen - die "Bachelorette" auf RTL geht ab dem 18. Juli in die fünfte Runde. Dieses Mal geht es heiß her - die 20 Single-Männer reisen in den Süden, um dort das Herz der begehrten Junggesellin zu erobern. Wir haben alle wichtigen Infos zu den Kandidaten.