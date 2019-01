Kuschelkurs und Badejux: Im Dschungel geht es lasziv zu

Gisele Oppermann stellt neuen Prüfungsrekord auf - sieben Sterne geholt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit brauner Ekelmelasse übergossen und weißen Federn garniert, tollt Model Gisele Oppermann nach der Dschungelprüfung über die Wiese und hüpft Ex-Camper Thorsten Legat in die Arme. Es folgt eine innige Umarmung. Die ganze Geschichte in Bildern!

An Tag 8 im Dschungelcamp stellt Gisele Oppermann einen neuen Prüfungsrekord in der Camp-Historie auf. Thorsten Legat brüllt ihr vorher nochmal ordentlich ins Gewissen. Außerdem gibt es großes Drama wegen eines Löffels und bewegende Gespräche am Lagerfeuer.