"Kwik-E-Mart": Den "Simpsons"-Supermarkt gibt's jetzt wirklich

Gemischtwarenladen ensteht in Myrtle Beach - und wird zum Mekka für Fans

MYRTLE BEACH - Duff Beer und Donuts: Der "Kwik-E-Mart" spielt in der Serie "Die Simpsons" keine ungewichtige Rolle. Jetzt gibt es das fiktive Vorbild aus Springfield wirklich - und zwar in der US-Stadt Myrtle Beach.

So soll er aussehen, der erste "Kwik-E-Mart" der Welt. © facebook.com/SimExIwerks



Im US-Bundesstaat South Carolina eröffnet am kommenden Freitag einer der ungewöhnlichsten Gemischtwarenläden der Welt - ein "Kwik-E-Mart", einer, wie es ihn auch in der beliebten Zeichentrickserie "Die Simpsons" gibt. Er ist, das versichern die Macher, orignalgetreu dem Vorbild aus Springfield nachgebaut. Die Verantwortlichen setzen dabei auf Detailverliebtheit, vom Dach bis zu den Fenstern. Zu kaufen gibt es in dem Discounter neben Waren aus der Serie auch Merchandisingprodukte.

Doch die 32.000-Einwohner-Stadt Myrtle Beach hat noch nicht genug von den "Simpsons" - und will unweit des ersten "Kwik-E-Mart" ein weiteres Gebäude aus der Serie nachbauen. Bis Ende des Jahres, so berichtet es der US-TV-Sender WBTW, soll auch das "Aztec Theater" nachgebaut werden. Dort sollen die gelben Figuren dann auf der großen Leinwand gezeigt werden.

tl