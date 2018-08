Lady Gaga trauert um Freund "Zombie Boy"

In vier Tagen wäre das berühmte Tattoo-Model 33 Jahre alt geworden - vor 1 Stunde

MONTREAL - Rick Genest, auch unter dem Namen "Zombie Boy" bekannt, wurde am Sonntag tot in seinem Apartment aufgefunden. Die Polizei Montreal geht bislang von einem Suizid aus. Er wurde gerade einmal 32 Jahre alt.

Vor allem die Sängerin Lady Gaga trauert derzeit auf Twitter um den für seine starken Tätowierungen bekannten 32-jährigen Kanadier.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB