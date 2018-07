Landeplatz Autobahn: Heißluftballon legt Verkehr lahm

Die Besatzung habe nur aus dem Piloten bestanden. - vor 1 Stunde

VIERSEN - Ein Heißluftballon hat am Samstagmorgen auf einer Autobahn in Nordrhein-Westfalen notlanden müssen. Bei dem Zwischenfall an der Anschlussstelle Süchteln der A61 in Viersen am Niederrhein wurde niemand verletzt, Autofahrer konnten rechtzeitig bremsen.

Auf der A61 ging zwischenzeitlich nichts mehr: Ein Heißluftballon musste zur Notlandung ansetzen. © Jan van Arendonk/-/dpa



Auf der A61 ging zwischenzeitlich nichts mehr: Ein Heißluftballon musste zur Notlandung ansetzen. Foto: Jan van Arendonk/-/dpa



Grund für die Notlandung sei ein technischer Defekt am Brenner des Ballons gewesen, teilte die Autobahnpolizei in Düsseldorf mit. Beide Fahrbahnen wurden kurzzeitig gesperrt. Bergung und Abtransport des Ballons hätten nur vier Minuten gedauert, sagte ein Polizeisprecher. Die Besatzung habe nur aus dem Piloten bestanden. Zuvor hatte der WDR über das Thema berichtet.

dpa