Landung verschlafen: Pilot fliegt 46 Kilometer übers Ziel

Flug sollte aus Tasmanien direkt zu der kleineren Insel King Island führen - vor 1 Stunde

HOBART - Auf dem Flug zu einer Insel vor der australischen Südküste hat der Pilot einer kleinen Frachtmaschine die Landung verpennt. Der Mann war am Steuer der zweimotorigen Piper PA-31 eingeschlafen und flog deshalb 46 Kilometer über sein Ziel hinaus.

Dies teilte die australische Luftsicherheitsbehörde ATSB am Dienstag mit. Eigentlich sollte der Flug der Gesellschaft Vortex Air am 9. November aus Tasmanien direkt zu der kleineren Insel King Island führen - eine relativ kurze Strecke von 240 Kilometern. Die Landung war für 7.15 Uhr morgens geplant. Offenbar begann der Pilot jedoch gleich nach dem Start im Cockpit mit einem Nickerchen, so dass er zu weit in Richtung des australischen Festlands flog. Vermutet wird, dass die Piper automatisch über den Bordcomputer gesteuert wurde. Als er seinen Fehler bemerkte, machte er kehrt und brachte das Flugzeug sicher zu Boden. Außer ihm selbst war niemand an Bord.

Die Aufsichtsbehörde ließ offen, wie der Pilot dann wieder wach wurde - ob er über Funk geweckt wurde oder aus eigenen Stücken die Augen öffnete. Bislang kündigte sie noch keine Konsequenzen an. Nach einer Anhörung will sie jedoch im kommenden Jahr einen Bericht zu dem Fall veröffentlichen.

Die Piper PA-31 hat eine Reichweite von etwa 1900 Kilometern. Normalerweise fliegt sie mit etwa 380 Stundenkilometern. Vortex Air ist seit mehr als 20 Jahren im Geschäft. Die Fluggesellschaft fliegt von und nach Tasmanien, Australiens größter Insel im Süden.

dpa