In Friedrichshafen nahm das "Torture Ships" seine Fetisch-Fracht auf: Die Passagiere des Lack-und-Leder-Schiffs hatten sich in ihre freizügigen Kostüme geschmissen, um in lasziven Stellungen am Hafen zu posieren. Das Schiff kreuzt über den Bodensee, während an Bord eine Sause gefeiert wird. © Felix Kästle/dpa