Lebenslange Haft für Mörder von Anneli

Komplize zu Acht Jahren verurteilt - 17-Jährige brutal ermordet - vor 23 Minuten

DRESDEN - Das Landgericht Dresden hat den Entführer und Mörder der 17-jährigen Anneli-Marie am Montag zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.

Vor gut einem Jahr wurde die 17-jährige Anneli-Marie in Sachsen entführt und getötet. © dpa



Vor gut einem Jahr wurde die 17-jährige Anneli-Marie in Sachsen entführt und getötet. Foto: dpa



Das Landgericht Dresden hat den Entführer und Mörder der 17-jährigen Anneli-Marie zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Sein Komplize erhielt am Montag achteinhalb Jahre ebenfalls wegen Mordes in Tateineinheit mit erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge.

Bilderstrecke zum Thema Verschwundene Anneli ist tot: Zwei Verdächtige in Haft Bei der Leiche, die auf dem Gelände eines Bauernhofs gefunden wurde, handelt es sich um die 17-jährige Anneli. Dies erklärten die Ermittler bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Sie gehen davon aus, dass zwei Männer die Tat begangen haben. Einer von ihnen wurde bei Bamberg festgenommen.



Gut ein Jahr nach der Entführung und dem gewaltsamen Tod der 17-jährigen Anneli-Marie aus Sachsen geht der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter zu Ende.

Die beiden arbeitslosen und verschuldeten Männer waren wegen erpresserischen Menschenraubs mit Todesfolge angeklagt, Markus B. zudem wegen Mordes. Sie sollen die Unternehmer-Tochter am 13. August 2015 nahe ihres Elternhauses bei Meißen entführt haben, um 1,2 Millionen Euro zu erpressen. An das Geld kamen sie nicht. Die Gymnasiastin wurde am nächsten Tag erdrosselt und erstickte.

dpa