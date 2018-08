Lehrerpräsident für Handyverbot in deutschen Schulen

BERLIN - Der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, Heinz-Peter Meidinger, befürwortet ein weitgehendes Handyverbot für jüngere Schüler. Dies sagte er Medienberichten zufolge am Donnerstag. Meidinger betonte aber zugleich, dass es auch Ausnahmen geben sollte, etwa für den Einsatz im Unterricht.

Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbands, findet ein Handyverbot in Schulen sinnvoll. © Armin Weigel/dpa



Das französische Parlament hatte am Montag ein sehr weitgehendes Handyverbot für Schulen beschlossen. Das neue Gesetz verbietet grundsätzlich die Nutzung von Mobiltelefonen in allen Vor- und Grundschulen sowie in der Sekundarstufe I. "Die Erfahrung zeigt, dass Handys im Unterricht fast nie ausgeschaltet werden", so Meidinger.

"Die meisten sind nur stummgeschaltet. Das mindert die Aufmerksamkeit. Konzentrierter Unterricht ist da nur eingeschränkt möglich." Er rief die Kultusminister der Länder auf, klare Regeln für den Umgang mit Handys an Schulen zu schaffen. Ein Handyverbot wie in Frankreich war bei den Bildungsministern der Bundesländer weitgehend auf Ablehnung gestoßen.

Ähnlich äußerte sich die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär. In einem Gastbeitrag für die Rhein-Neckar-Zeitung (Donnerstag) schrieb die CSU-Politikerin, anstatt solch realitätsferne Verbote zu verfolgen, sollte die Handynutzung gelehrt werden. Die Digitalisierung sei "eine Chance, welche wir nicht nur nutzen sollten, sondern müssen".

