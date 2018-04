Liebe Facebook-Nutzer: Warum wart Ihr so schrecklich naiv?

NÜRNBERG - Dem größten sozialen Netzwerk sind ein paar Daten abhanden gekommen, die dann für gezielte Meinungsmanipulation missbraucht wurden. Der Aufschrei ist groß - ebenso wie die Verwunderung von Online-Redakteur Christian Urban. Denn ohne die grenzenlose Naivität zahlreicher Facebook-Nutzer wäre es wohl nie so weit gekommen. Eine kleine Wutrede.

Facebook steht wegen des Umgangs mit Nutzerdaten weltweit unter Druck. (Symbolbild) © dpa



Abgesehen davon, dass es ein großartiges Informationsmedium ist, verfügt dieses sogenannte “Internet” über ein nicht zu unterschätzendes Unterhaltungspotential. Und das nicht nur wegen der dreiunddrölfzigtausend Katzenvideos, die man dort findet. Nein, am unterhaltsamsten sind seine Bewohner. Denn das erste, was mir 1997 bei meinen ersten Besuchen im Netz aufgefallen ist: Nicht wenige Erwachsene fallen mehr oder weniger in das geistige Reifestadium von Kleinkindern zurück, wenn sie eine Tastatur und einen Bildschirm vor sich haben. Gesunder Menschenverstand oder gar Vorsicht? Fehlanzeige.

Nur so ist es zu erklären, dass es nach wie vor Menschen gibt, die auf die Spam-Mails der Nigeria-Connection hereinfallen und auf ein Konto irgendwo auf der Welt ein paar zehntausend Euro überweisen - in der Hoffnung, dass ihnen ein (natürlich nicht existierender) afrikanischer Prinz im Gegenzug die Hälfte seines Millionenvermögens schenkt. Nur so ist es zu erklären, dass immer mehr Menschen glauben, dass Deutschland eine GmbH ist (Reichsbürger), dass wir durch Flugzeugabgase vergiftet werden (Chemtrails), dass die Erde eine Scheibe ist (Flat Earth Society) oder auch dass Impfungen der Bevölkerungskontrolle dienen.

Am deutlichsten wird dieses Phänomen jedoch beim Umgang vieler Leute mit Facebook. Da wird nicht nur unter Realnamen und mit dem eigenen Gesicht im Profilbild in übelsten Worten gegen Ausländer gehetzt (um dann gleich ein paar Minuten später für die Rettung ukrainischer Straßenhunde zu trommeln), sondern es werden generell persönlichste Daten ein- und öffentlich preisgegeben. Ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, was mit diesen Informationen passieren könnte.

Oder man gibt irgendwelchen Drittanbieter-Apps Zugriff auf das eigene Facebook-Profil und beantwortet noch ein paar persönliche Fragen, um im Gegenzug Horoskope oder Persönlichkeitsanalysen zu erhalten, die danach dann natürlich voller Stolz in der eigenen Timeline präsentiert werden. Nicht nur für die eigenen Freunde, sondern selbstverständlich öffentlich. Wennschon, dennschon.

Facebook ist kein Datensafe

Und nun kommt heraus, dass Facebook solche Daten entweder weitergegeben oder aber zumindest nicht verhindert hat, dass sie von externen Apps abgegriffen und weiterverwendet werden. Mit zwei Folgen: Es gibt einen globalen Aufschrei - und ich frage mich, wann zum Teufel den Menschen eigentlich ihr Hirn abhandengekommen ist.

Liebe Leute, jetzt mal im Ernst: Was habt Ihr denn gedacht, was mit Euren Daten passiert? Dachtet Ihr tatsächlich, Facebook wäre eine Art Datensafe, dem Ihr bedenkenlos Euer privatestes Privatleben anvertrauen könnt?

Facebook ist nicht nur das mit Abstand größte soziale Netzwerk der Welt, sondern es ist primär ein Wirtschaftsunternehmen mit der Absicht, Gewinn zu erzielen. Und das Vermögen von aktuell rund 63 Milliarden Dollar, das Facebook-Chef Zuckerberg zu einem der reichsten Menschen der Welt gemacht hat, ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Sondern die Facebook-Nutzer haben ihm dieses Vermögen verschafft. Jeder einzelne.

Eigentlich wird einem bereits in der Kindheit beigebracht, dass im Leben nichts umsonst ist. Auch Facebook nicht. Denn auch wenn Ihr die Nutzung des Netzwerks nicht mit Geld bezahlt, so bezahlt Ihr einfach anders - nämlich mit Euren Daten. Und das hätte wirklich JEDEM klar sein müssen. Oder habt Ihr wirklich nie darüber nachgedacht, warum man beispielsweise gefühlt fünf Meter scrollen muss, um all die Berechtigungen zu lesen, die die Facebook-Smartphone-App einfordert?

Daten in den Rachen geworfen

Natürlich hat Facebook auch Fehler gemacht. Die Betreiber hätten sich des enormen Missbrauchspotentials ihrer Plattform bewusst sein und frühzeitig Maßnahmen gegen Hass, Filterblasen oder - wie im Fall von Cambridge Analytica - gezielte Meinungsmanipulation ergreifen müssen. Nicht umsonst gestand Mark Zuckerberg vor nicht allzu langer Zeit kleinlaut ein, dass er wohl einfach zu naiv war.

Aber das ist nur ein Teil des Problems. Denn mit der gleichen herzzerreißenden Naivität, mit der Zuckerberg das Missbrauchspotential sozialer Netzwerke ausgeblendet hat, habt Ihr Facebook die Unmengen an Daten in den Rachen geworfen, die den Missbrauch überhaupt erst möglich gemacht haben.

Aber statt Euch jetzt über den Datenskandal zu beschweren, könntet Ihr auch einfach versuchen, etwas aus all dem zu lernen. Beispielsweise dass Ihr im Netz überall Spuren hinterlasst und deswegen genau überlegen solltet, welche Daten Ihr Seiten wie Facebook anvertraut.

Oder mit anderen Worten: Schaltet Euren Verstand ein und benehmt Euch wie Erwachsene. Selbst wenn Ihr eine Tastatur und einen Bildschirm vor Euch habt.

