Liebestoller Delfin gefährdete Badegäste in Frankreich

Meeressäuger zeigte seinen rosafarbenen Penis und rieb sich an Schwimmern

LANDÉVENNEC - Ein liebestoller Delfin beschäftigt derzeit die Behörden in Landévennec, einer kleinen Gemeinde in der Bretagne (Frankreich). Der Grund: Zafar pirscht sich immer wieder an Boote und Schwimmer heran, reibt sich an ihnen und zeigt seinen Penis. Das kann jedoch schmerzhafte Folgen haben.

Wie die Bild berichtet, soll der Gemeindevorsteher von Landévennec, Roger Lars, wegen des Delfins bereits ein Badeverbot veranlasst haben. "Ich habe das Dekret erlassen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Viele hatten Angst", sagte Lars der Zeitung Ouest France.

Die Sorgen sind laut Experten nicht unbegründet. Schon der Schlag durch eine Schwanzflosse kann bei Menschen zu schweren Verletzungen führen. Bei Delfinliebhabern sorgt das Dekret dagegen für Empörung. Ein Anwalt will Klage einreichen. Seiner Ansicht nach sind die Meeressäuger keine Bestien, sondern friedliche Tiere.

Allerdings verhält sich Delfin Zafar seit mehreren Monaten höchst auffällig. Er pirscht sich laut Bild immer wieder an Boote und Badende heran, belästigt sie und reibt seinen Körper an ihnen. Außerdem zeigt er seinen erregten, rosafarbenen Penis, der normalerweise unter der Bauchhaut versteckt ist.

Laut einem Bericht der Regionalzeitung Le Télégramme hinderte der Delfin im Juli eine Schwimmerin an der Rückkehr zur Küste. Die Frau musste daraufhin mit einem Boot aus dem Wasser geholt werden. Des Weiteren sprang Zafar einem Paddler über den Kopf und hob Mitte August eine Frau mit seiner Nasenspitze aus dem Wasser.

Nun müssen Badegäste an den Stränden von Landévennec ein Bußgeld von 39 Euro bezahlen, sobald sie sich im Wasser aufhalten. Zafar dreht währenddessen friedlich seine Runden - allerdings ohne seinen Mitschwimmern.

