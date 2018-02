Liebestraum platzt: Bachelor schickt Ex-Miss-Nürnberg heim

MIAMI/NÜRNBERG - Die Ex-Miss-Nürnberg Janina rasselt in der fünften Woche beim Bachelor durch, still und leise. In der Nacht der Rosen kocht die Eifersucht bei den Mädels derartig hoch und es kommt zum Eklat - schmerzhaft für den Rosenkavalier.

Die zweisamen Flirts und Kicherten sind passé: In der fünften Bachelor-Woche muss Ex-Miss-Nürnberg, Janina, das Feld verlassen und ohne Rose gehen. © MG RTL D



Daniel fühlt sich derzeit wohl wie ein Kind im Süßwarenladen und möchte überall mal seine Hände haben, überall mal probieren. Ganz zum Leid mancher Mädels. Und so wird in der Ladys-Villa Eifersucht geschürt - während der TV-Junggeselle von einem Einzeldate zum nächsten hüpft.

Jessica ist in Folge fünf die erste, die vom Bachelor zu einem American Diner ausgeführt wird - natürlich im schicken Old-Timer Cabrio. Das gemeinsame Schlürfen aus einem Milchshakeglas hat beim Rosenkavalier scheinbar Lust auf mehr gemacht und so hadert er nicht lange und saugt mal eben an Jessicas Lippen weiter. Kuss Nummer vier innerhalb von fünf Wochen! Doch es kommt noch besser.

"Ich wünschte, es wären nur drei"

Am Tag drauf klopft ein unbekannter Mann an der Tür der Ladysvilla - und nein, es ist kein zweiter Bachelor. Dennis wurde extra aus Deutschland eingeflogen, um seinem besten Kumpel moralische Unterstützung zu leisten. "Gibts da vielleicht drei, vier Mädels, mit denen du dir mehr vorstellen könntest?", fragt er neugierig. "Ich wünschte es wären nur drei. Es ist echt hart jetzt gerade", scheute Daniel nicht vor seiner eigenen Ehrlichkeit zurück. Der Mann könnte einem manchmal wirklich leid tun.

Ex-Miss-Nürnberg, Janina, und fünf weitere Kandidatinnen dürfen die beiden Männer zum Gruppendate am Strand begleiten. Volleyball sorgt bei den Mädels nicht gerade für allgemeine Erheiterung - und dann werden sie auch noch von Dennis auf Herz und Nieren geprüft. Doch Janina bleibt weiter unbeachtet und wird auch von Dennis nicht nach ihrer Meinung befragt.

Als Kandidatin Yeliz bei einem abendlichen zweisamen Rooftop-Diner die Geschichten über ihren Exfreund auspackt, vergehen Bachelor Daniel die Worte. "Das ist einfach unsexy", tut er seine Meinung gegenüber RTL kund. Doch das hält ihn denoch nicht davon ab, auch Yeliz Knutsch-Qualitäten zu testen. Vielleicht ist das auch seine Taktik, eine Frau ruhig zu stellen. Vor Daniel Völz ist scheinbar niemand sicher: Mit fünf Küssen innerhalb von fünf Wochen knackt der Bachelor alle Kussrekorde seiner bisherigen Vorgänger.

Knallharte Ohrfeige und ein graziler Abgang

Obwohl sich Ex-Miss-Nürnberg, Janina Weschta, mit ihrem pinken Kleid extra schick gemacht hat, konnte sie dem Bachelor auch in der Nacht der Rosen nicht auffallen. Die 24-Jährige wartete vergeblich. Die Reise zu ihrem Traummann nimmt in der fünften Woche ihr Ende. Seine Begründung: "Janina ist sehr attraktiv, aber ich hab das Gefühl, dass sie manchmal etwas steif wirkt."

Im Gegensatz zu ihrer Konkurrentin Yeliz, die ebenso ohne Rose heimgeht und dem Bachelor kochend vor Wut eine Ohrfeige verpasst, nimmt Janina ihren Rauswurf gelassen auf. "Ich habe gemerkt, dass mein Interesse an ihm zurückgegangen ist", erzählt sie im Interview mit den Nürnberger Nachrichten . Schuld daran waren wohl auch die wilden Küssereien. "Wir waren nur noch zehn Mädels in der Villa, davon wurden über die Hälfte von ihm geknutscht". Ihr künftiger Traummann soll nicht in der Öffentlichkeit stehen und sich vor allem "für eine Dame entscheiden können".

Ob ihre TV-Auftritte mit der Kuppel-Show beendet sind, möchte sie nicht ausschließen. "Ich finde es schön, wenn Menschen, die sich für einen interessieren, mich auch außerhalb der sozialen Netzwerke verfolgen können."