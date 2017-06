Live-Blog: Sieben Tote bei Terroranschlag in London

Kleintransporter rast in Menschenmenge - Angriff auf Borough Market - vor 57 Minuten

LONDON - London steht unter Schock: Nur zwei Wochen nach dem Anschlag von Manchester ist Großbritannien erneut ins Visier von Terroristen geraten. In der Metropole an der Themse kamen in der Nacht zum Sonntag mindesens sieben Menschen ums Leben, Dutzende sind verletzt. Die neusten Entwicklungen - bei uns im Live-Blog.

Bilderstrecke zum Thema Terror in London: Anschlag im Ausgehviertel Entsetzen in der britischen Hauptstadt: Bei einem Anschlag in London sind in der Nacht zum Sonntag sechs Personen ums Leben gekommen, mindestens 30 Menschen sind verletzt worden. Die Täter rasten auf der London Bridge zunächst in eine Menschenmenge, fuhren dann weiter und griffen Passanten mit Messern an. Die Verdächtigen wurden von der Polizei erschossen.



dpa