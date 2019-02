"Loch ist Loch": Lidl provoziert mit Werbung Shitstorm

NECKARSULM - Der Humor ist fragwürdig - und die Reaktionen darauf teils drastisch: Die Discounter-Kette Lidl sieht sich nach einer Bagel-Werbung ("Loch ist Loch") einem Shitstorm im Netz ausgesetzt. Doch es gibt auch Fürsprecher.

Mit diesem Post sorgt Lidl derzeit für geteilte Meinungen auf Facebook. Foto: facebook.com/lidl



Eigentlich wollte Lidl nur seine Donuts und Bagel bewerben. Getan hat das der Discounter allerdings mit einer fragwürdigen Überschrift. "Loch ist Loch" steht in orangenen Buchstaben über einem Bild des Hefegebäcks. Frauenverachtend, finden jetzt Dutzende Nutzer in den Sozialen Netzwerken. Übersetzt könnte man den Spruch etwa so deuten: Sex ist Sex. Die Frau ist dabei egal, das weibliche Geschlecht damit auf sein Geschlechtsorgan reduziert.

Lidl sieht sich seit Stunden einem Shitstorm ausgesetzt. Rund 2500 Kommentare haben sich darunter angesammelt - viele davon mit Kritik. "Abstoßend" sei eine solche Werbung, "billig" und "respektlos".

"Ich weiß gerade nicht, was mich fassungsloser macht", schreibt dort etwa eine Nutzerin. "Die Tatsache, dass eine große Supermarktkette wie Lidl einen derart respektlosen und sexistischen Slogan tatsächlich umsetzt und es offenbar nicht eine Instanz bis zur Veröffentlichung dieses Mists gab, die 'Moment mal, ich glaube, das ist keine gute Idee' sagte oder dass das von Menschen auch noch für gut befunden wird. Das ist abstoßend und ich bin aufrichtig entsetzt."

In der Tat finden sich unter dem Post nicht nur negative Kommentare. Ein Facebook-User fordert etwa eine Gehaltserhöhung für die Social-Media-Abteilung der Discounter-Kette. Ein anderer schreibt: "Ihr bekommt nen Oscar für Euere Ideen. Beste Slogan, beste Ideen weit und breit."

