Macht Eva-Maria aus Nürnberg das "Ding des Jahres?"

NÜRNBERG - Eva-Maria Burner aus Nürnberg ist ein kreativer Kopf. Davon will sie in der neuen ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" auch das Publikum überzeugen. Wie gut kommen ihre Hüte für Fahrradhelme wirklich an?

Ein Fahrradhelm gilt bis dato nicht gerade als modische Kopfbedeckung. Das könnte sich mit der Erfindung der Nürnbergerin Eva-Maria Burner ändern. Sie kämpft in der ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" für ihre Erfindung. Foto: ProSieben/Willi Weber



Franken als Heimat der Tüftler und Querdenker? Zumindest machte Eva-Maria Burner aus Nürnberg schon mal den Anfang in der neuen ProSieben-Show "Das Ding des Jahres", die am Freitagabend ausgestrahlt wurde. Die 54-Jährige ist eigentlich Bewegungstherapeutin, hat aber auch jede Menge kreative Ideen im und auf dem Kopf: Hüte für Fahrradhelme sind ihr "Ding". Die sogenannten "EVaRIA Fahrradhelmhüte" lässt sie dabei ausschließlich in Behindertenwerkstätten fertigen. In der Show tritt sie in der Kategorie "Textil" an. Eva-Maria Burner wünscht sich vor allem eins: "Dass alle beteiligten Personen von der Produktion bis hin zu den Endkunden Freude mit der Erfindung haben". Sie sagt: "Außerdem hoffe ich, dass die Erfindung gewürdigt wird, denn es hat viele praktische Vorteile, die vielleicht sogar Menschenleben retten."

Zehn der 40 vorgestellten Erfindungen kommen nach Angaben von ProSieben aus Bayern. Der Süden Deutschlands tut sich in der neuen Show-Reihe als Innovations-Schmiede hervor. Im Regional-Ranking der Erfindungen folgt auf Bayern dann Baden-Württemberg mit sechs Erfindungen, Nordrhein-Westfalen mit fünf Erfindungen, Berlin und Österreich mit vier Erfindungen, die Schweiz mit drei, Hamburg, Hessen und Niedersachsen mit zwei. Die wenigsten Ideen in der Show kommen aus Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein mit einer Erfindung.

Dinge, die das Leben einfacher und schöner machen

Das "Ding des Jahres" präsentiert Dinge, die das Leben einfacher, schöner oder interessanter machen: In jeder Sendung stellen acht Erfinder in vier Zweier-Duellen ihre "Dinge" vor. Nach jeder Präsentation nehmen die Juroren Lena Gercke, Joko Winterscheidt und REWE-Einkaufschef Hans-Jürgen Moog die Erfindungen genauer unter die Lupe: Sie begutachten, sie fassen an, sie testen, sie fragen und geben schließlich ihr persönliches Urteil ab, bevor das Studiopublikum die tatsächliche Entscheidung fällt: "Was kann ich besser gebrauchen?"

Am Ende wählt das Publikum aus den vier Duell-Siegern eine Erfindung aus, die sich damit für das Live-Finale qualifiziert. Dort stimmt ganz Deutschland per Voting darüber ab, was "Das Ding des Jahres" ist. Der Sieger gewinnt einen Werbedeal auf den Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Janin Ullmann moderiert "Das Ding des Jahres". Show-Erfinder und Produzent ist Stefan Raab.

Die ProSieben-Show "Das Ding des Jahres" läuft am Samstag, 10. Februar, um 20:15 Uhr auf ProSieben – danach immer samstags.

