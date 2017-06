Manchester-Attentat: Polizei nimmt 24-Jährigen fest

Es ist bereits die 17. Festnahme im Zusammenhang mit dem Anschalg - vor 1 Stunde

LONDON - Nach dem Anschlag von Manchester hat die britische Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Ein 24-jähriger Mann sei in der Nacht zum Samstag im südöstlichen Stadtteil Rusholme in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei mit.

Bei dem Konzert der Sängerin Ariana Grande in Manchester wurden mehrere Menschen getötet und verletzt. Nun gab es eine weitere Festnahme. Foto: dpa



Es war bereits die 17. Festnahme im Zusammenhang mit dem Anschlag nach einem Pop-Konzert. Elf der Festgenommenen befinden sich weiter in Gewahrsam, die übrigen wurden wieder freigelassen.

Der Selbstmordattentäter Salman Abedi hatte sich am 22. Mai nach einem Konzert der US-Popsängerin Ariana Grande in Manchester in die Luft gesprengt und 22 Menschen mit in den Tod gerissen. 116 Menschen wurden verletzt. Unter den Opfern waren viele Jugendliche und Kinder.

