Entsetzen in der britischen Hauptstadt: Bei einem Anschlag in London sind in der Nacht zum Sonntag sechs Personen ums Leben gekommen, mindestens 30 Menschen sind verletzt worden. Die Täter rasten auf der London Bridge zunächst in eine Menschenmenge, fuhren dann weiter und griffen Passanten mit Messern an. Die Verdächtigen wurden von der Polizei erschossen.