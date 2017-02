Bayern begeht den "Unsinnigen Donnerstag": Dörfer feiern traditionelle Faschingsumzüge und Ministerpräsident Seehofer lädt rund 150 bayerische Karnevals-, Faschings- und Fastnachtsverbände in die Staatskanzlei ein. Dabei muss er kurzzeitig sogar das Kommando über die Staatskanzlei an die Narren abgeben.

Nach einem fast 17-stündigen Flug ist die in Washington geborene Riesenpanda-Dame Bao Bao am Donnerstag in China gelandet. Die Bärin musste die lange Reise auf sich nehmen, weil ihre Eltern aus China stammen und an den Zoo in Washington verliehen sind.