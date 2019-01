Mann fährt mit SUV in Gruppe Jugendlicher: Drei Verletzte

Polizei ermittelt gegen Gastwirt wegen möglicher versuchter Tötung - vor 41 Minuten

KIRCHHEIM - Aus Ärger über eine eingetretene Fensterscheibe verfolgt ein Gastwirt eine Gruppe Jugendlicher. Mit seinem Geländewagen fährt er auf die jungen Männer am Straßenrand zu, drei von ihnen werden leicht verletzt. Ob das Auto sie berührte, ist noch unklar.

Mit diesem Geländewagen soll der Gastwirt in Kirchheim auf eine Gruppe junger Menschen zugefahren sein. Drei von ihnen wurden leicht verletzt. © Kohls/SDMG/dpa



Ein Mann hat seinen Geländewagen in Kirchheim (Kreis Esslingen) auf eine Gruppe Jugendlicher zugesteuert - die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen möglicher versuchter Tötung. Es gebe einen entsprechenden Anfangsverdacht, teilten die Beamten am Sonntag in Reutlingen mit. Zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren hätten sich Schürfwunden und Prellungen zugezogen. Ein 20-Jähriger habe sich zudem das Bein verstaucht, als er dem Auto auswich. Es habe aber niemand ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen.

Entgegen ersten Angaben ist noch unklar, ob der Wagen die Jugendlichen tatsächlich erfasste und wie ihre Verletzungen genau entstanden. "Ob es da eine Berührung gab, muss erst noch ermittelt werden", sagte ein Polizeisprecher. Zunächst hatte es geheißen, zwei der Männer seien angefahren worden, weil die Ermittler Blutspuren fanden. Der Fahrer - ein 48 Jahre alter Gastwirt - und die Jugendlichen machten dazu laut Polizei unterschiedliche Aussagen.

Fahrer flüchtete zuerst

Auslöser des Vorfalls soll ein Streit in der Kirchheimer Innenstadt gewesen sein. Dort hatte der 16-Jährige den Beamten zufolge zuvor die Fensterscheibe eines Gasthauses eingetreten. Der junge Mann verletzte sich dabei, flüchtete aber zunächst mit der Gruppe. Der Gastwirt verfolgte diese daraufhin mit seinem Wagen. Als er sie am Straßenrand entdeckte, lenkte er sein Auto demnach über die Gegenfahrbahn und einen Grünstreifen auf die Gruppe zu.

Anschließend flüchtete der Fahrer. Er konnte aber wenig später von der Polizei gestellt werden. Es werde nun untersucht, ob und mit welcher Wucht der Geländewagen die Jugendlichen erfasst habe, berichtete die Polizei. Sie sucht daher nach Zeugen.

