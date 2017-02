Mann rast mit Auto in Heidelberg in Menschenmenge

Hintergründe noch unklar - eines der Opfer erlag seinen Verletzungen - vor 1 Stunde

HEIDELBERG - Schüsse und Schrecken in Heidelberg: Ein Mann fährt mit seinem Auto am Rande der Altstadt in eine Menschenmenge und verletzt drei Fußgänger - einen davon so schwer, dass er wenig später stirbt. Die Polizei muss schießen, um den mit einem Messer bewaffneten Mann zu stoppen. Die Hintergründe sind unklar.

Ein Autofahrer hat in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. © dpa



Ein Autofahrer hat in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Foto: dpa



Ein Fahrer ist mit seinem Auto im Zentrum von Heidelberg in eine Fußgängergruppe gefahren und dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Drei Passanten wurden auf dem belebten Bismarckplatz der Altstadt am Samstagnachmittag verletzt. Einer der drei, ein 73 Jahre alter Fußgänger, starb später an seinen Verletzungen. Das teilte die Polizei am Samstagabend mit.

Polizisten stoppten den Mann etwa 150 Meter entfernt und schossen auf ihn. Er selbst und die verletzten Fußgänger würden im Krankenhaus behandelt, sagte der Sprecher. Es gebe einen Schwerverletzten. "Wir wissen nichts zur Motivlage", sagte der Sprecher.

Bilderstrecke zum Thema Autofahrer fährt in Heidelberg in Menschengruppe Ein Autofahrer hat in Heidelberg mehrere Fußgänger angefahren und ist dann mit einem Messer bewaffnet geflüchtet. Polizisten schossen auf den Mann und verletzten ihn schwer.



Das Auto, das bei der Todesfahrt von Heidelberg drei Menschen erfasste, ist laut Polizei ein Mietwagen mit Hamburger Kennzeichen. Das sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Das Motiv des Tatverdächtigen sei aber weiter unklar. Der mutmaßliche Fahrer des schwarzen Wagens – ein 35 Jahre alter Deutscher – sei nach seiner Schussverletzung noch nicht vernehmungsfähig.

Anhaltspunkte für einen terroristischen Hintergrund gab es nach Angaben der Polizei zunächst nicht. Es war demnach auch nicht klar, ob der Mann mit Absicht oder aus Versehen in die Menschenmenge fuhr und ob er dann bei seiner Flucht Menschen mit dem Messer bedrohte. Auf Bildaufnahmen waren Uniformierte und Polizeiwagen zu sehen, auf einem Video war auch ein Schuss zu hören.

Das Auto war am Bismarckplatz, einem Hauptverkehrsplatz der Stadt am Eingang zur Fußgängerzone, von der Straße auf einen Fußgängerbereich gefahren. Die Opfer wurden direkt vor einer Bäckerei angefahren, sagte ein Polizeisprecher. Danach stieg der Mann aus dem Wagen aus und flüchtete eine kurze Strecke zu Fuß.

Der Platz mit Straßenbahn- und Bushaltestellen ist stark belebt. Am frühen Abend war der Ort des Geschehens weiterhin abgesperrt. Beamte der Spurensicherung untersuchten den schwarzen Wagen.

Dieser Artikel wurde am Sonntag um 9 Uhr aktualisiert.

dpa/afp

Mail an die Redaktion