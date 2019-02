Mann will sich übergeben und wird von S-Bahn überrollt

23-Jähriger stirbt bei Unfall am Münchener Hauptbahnhof - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Tragisches Unglück am Münchener Hauptbahnhof: Ein 23-Jähriger ist am Samstagmorgen von einer S-Bahn erfasst und getötet worden. Der Mann war zuvor in ein Gleisbett geklettert, weil er sich dort vermutlich übergeben wollte.

Der Unfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 6.50 Uhr am Münchener Hauptbahnhof: Ein 23-Jähriger kletterte vom Bahnsteig aus in das Gleisbett, vermutlich um sich dort zu übergeben, teilt die Polizei mit. Der Mann kauerte zunächst in der Fluchtscharte unter dem Bahnsteig, dennoch wurde er von der einfahrenden S-Bahn erfasst. Er wurde so schwer am Kopf verletzt, dass er kurz darauf im Krankenhaus starb.

Der Fahrer der herannahenden S-Bahn hatte am Samstag noch eine Notbremsung eingeleitet; er wurde vor Ort von einem Kriseninterventionsteam betreut. Die sogenannte S-Bahn-Stammstrecke war knapp zwei Stunden gesperrt.

fr, dpa