Marcel Heße ist gefasst - Weitere Leichen gefunden

Polizei bestätigt Festnahme nach tagelanger Suche - vor 45 Minuten

HERNE - Der mutmaßliche Kindermörder Marcel H. ist offensichtlich gefasst. Das verlautete am Donnerstagabend aus Polizeikreisen. Seine Identität müsse noch geklärt werden, aber die Ermittler gingen davon aus, den Gesuchten zu haben, hieß es. In einer Wohnung in Herne sind derweil zwei weitere Leichen gefunden worden.

Marcel Heße soll sich selbst gestellt haben. Foto: Polizei



Der Mann aus Herne habe sich gestellt und die Polizei auf einen Wohnungsbrand in Herne hingewiesen. In dieser Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurden zwei Tote gefunden, bestätigte ein Polizeisprecher. Der Festgenommene werde nun vernommen. Nach Informationen der Bild soll sich der 19-Jährige in einem Schnellimbiss in Herne gestellt haben. Er habe gesagt: "Bitte rufen sie die Polizei, die suchen mich!"

Der Anwalt der Familie des getöteten Jaden sagte der Zeitung: "Die Familie ist unendlich erleichtert und glücklich, dass der mutmassliche Mörder des kleinen Jaden lebend gefasst werden konnte und seiner gerechten Bestrafung zugeführt werden kann."

Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mit großem Druck nach dem 19-Jährigen gefahndet. Auch Hunde und Hubschrauber waren im Einsatz. Bis Donnerstagabend waren bereits mehr als 1500 Hinweise eingegangen. Unter anderem waren eine Schule in Wetter (Ruhr) und ein Krankenhaus in Mönchengladbach durchsucht – beides vergeblich.

Der neun Jahre alte Jaden war dort am Montagabend erstochen im Keller des Nachbarn Marcel Heße gefunden worden. Nach Angaben der Polizei verbreitete der 19-Jährige Fotos im Internet, die ihn blutverschmiert neben dem toten Kind zeigen. Heße soll den Jungen unter einem Vorwand in sein Haus direkt nebenan gelockt haben.

dpa